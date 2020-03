Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE devrait bloquer la reprise des Chantiers de l'Atlantique par Fincantieri Reuters • 10/03/2020 à 22:51









L'UE DEVRAIT BLOQUER LA REPRISE DES CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE PAR FINCANTIERI BRUXELLES/MILAN (Reuters) - La Commission européenne va probablement bloquer le projet de rachat des Chantiers de l'Atlantique, à Saint-Nazaire, par l'italien Fincantieri à moins que ce dernier ne propose d'importantes concessions pour répondre aux inquiétudes de l'exécutif de l'UE sur le plan de la concurrence, a-t-on appris de personnes proches du dossier. On ignore quelles concessions Fincantieri est susceptible de proposer, que ce soit en termes de cessions d'actifs ou de transferts de technologies à des concurrents, ont dit les sources. Le groupe italien espère que les autorités européennes tiendront compte de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur les entreprises et sur l'emploi avant de prendre une décision, a dit à Reuters une source proche de Fincantieri. (Foo Yun Chee à Bruxelles et Elisa Anzolin à Milan; version française Bertrand Boucey)

