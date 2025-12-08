L'UE demande à Meta de proposer des choix pour les publicités personnelles sur Facebook et Instagram

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O s'est engagé à donner aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram dans l'Union européenne un choix en matière de publicités personnalisées, conformément à la loi sur les marchés numériques de l'UE, a déclaré lundi la Commission européenne.

"Meta donnera aux utilisateurs le choix effectif entre consentir à partager toutes leurs données et voir des publicités entièrement personnalisées, et opter pour le partage de moins de données personnelles pour une expérience avec des publicités personnalisées plus limitées", a déclaré la Commission dans un communiqué.