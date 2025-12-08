 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 100,09
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'UE demande à Meta de proposer des choix pour les publicités personnelles sur Facebook et Instagram
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O s'est engagé à donner aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram dans l'Union européenne un choix en matière de publicités personnalisées, conformément à la loi sur les marchés numériques de l'UE, a déclaré lundi la Commission européenne.

"Meta donnera aux utilisateurs le choix effectif entre consentir à partager toutes leurs données et voir des publicités entièrement personnalisées, et opter pour le partage de moins de données personnelles pour une expérience avec des publicités personnalisées plus limitées", a déclaré la Commission dans un communiqué.

Valeurs associées

META PLATFORMS
673,4200 USD NASDAQ +1,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank