L'UE confirme une amende record infligée à Google

par Foo Yun Chee et Sudip Kar-Gupta

Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , a essuyé jeudi un lourd revers judiciaire en voyant confirmée une amende record infligée il y a huit ans par les régulateurs de l'Union européenne qui lui reprochaient d'utiliser de son système d'exploitation mobile Android afin d'évincer ses rivaux.

Cette décision intervient dans un contexte de défiance des autorités européennes à l'encontre des géants technologiques qui se heurtent à l'encadrement de plus en plus strict de leurs activités sur le Vieux continent.

En 2018, la Commission européenne avait imposé à Google une amende de 4,34 milliards d'euros pour des accords contraignant les fabricants de téléphones à préinstaller Google Search, le navigateur Chrome et la boutique d'applications Google Play sur leurs appareils Android, tout en les empêchant d'utiliser des versions concurrentes d'Android.

Saisi par le numéro un mondial de la recherche en ligne, un tribunal de première instance avait ensuite ramené l'amende à 4,1 milliards d'euros en 2022. Google avait alors formé un pourvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), basée à Luxembourg, la plus haute juridiction européenne qui a donné raison au régulateur antitrust de l'UE.

"La Cour de justice rejette le pourvoi formé par Google et Alphabet contre cet arrêt du Tribunal, confirmant ainsi la sanction infligée aux deux sociétés pour leurs pratiques anticoncurrentielles liées au système d'exploitation Android, telle que révisée par le Tribunal", écrivent les juges européens dans leur arrêt.

Le groupe pourrait encore écoper de nouvelles sanctions dans un avenir proche pour des soupçons de favoritisme envers ses propres services et produits dans les résultats de recherche ainsi que pour des pratiques liées à sa boutique d'applications, deux volets relevant du Digital Markets Act destiné à limiter la puissance des grandes plateformes.

(version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)