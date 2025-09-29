 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'UE confirme avoir rétabli les sanctions contre l'Iran
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 11:14

L'Union européenne (UE) a confirmé lundi avoir rétabli les sanctions contre l'Iran, notamment un gel des avoirs de la Banque centrale iranienne, pour son programme nucléaire, après une annonce similaire des Nations unies.

"Aujourd'hui, l'UE a rétabli les sanctions contre l'Iran en réponse à son non-respect persistant de l'accord nucléaire. La porte des négociations diplomatiques reste ouverte", a déclaré le Conseil européen dans un communiqué.

L'UE a précisé que les sanctions comprenaient le gel des avoirs de la Banque centrale iranienne et d'autres banques iraniennes, ainsi que l'interdiction de voyager pour certains responsables iraniens.

Des sanctions économiques et financières, couvrant les secteurs du commerce, des finances et des transports ont également été rétablies.

Dimanche, les Nations unies ont rétabli un embargo sur les armes et d'autres sanctions à l'encontre de l'Iran en raison de son programme nucléaire, à la suite d'un processus déclenché par le groupe connu sous le nom "E3" (France, Allemagne et Grande-Bretagne). Téhéran a menacé de riposter.

L'E3 a déclenché le rétablissement de ces sanctions au Conseil de sécurité, accusant l'Iran d'avoir violé un accord de 2015 - passé à l'origine entre l'Iran, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, les Etats-Unis, la Russie et la Chine - visant à l'empêcher de développer l'arme atomique.

(Rédigé par Andrew Gray ; version française Kate Entringer ; édité par Augustin Turpin)

