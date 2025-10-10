 Aller au contenu principal
L'UE conduit une enquête sur Apple et Google relative à la protection des mineurs en ligne
10/10/2025 à 15:15

La Commission européenne annonce avoir ouvert ses premières enquêtes au titre du Digital Services Act (DSA) concernant la protection des mineurs sur l'App Store d' Apple et Google Play, ainsi que sur Snapchat et YouTube.

Elle demande à ces plateformes des précisions sur leurs systèmes de vérification d'âge et les mesures de prévention contre l'accès des enfants à des produits illégaux (drogues, cigarettes électroniques) ou à des contenus préjudiciables (troubles alimentaires, etc.).

Apple et Google doivent préciser leurs contrôles sur les applications à risque, notamment les jeux d'argent ou les outils de création d'images sexualisées. Par ailleurs, Snapchat devra expliquer comment il empêche les moins de 13 ans d'utiliser ses services. YouTube est interrogé sur son système de recommandation et sa capacité à limiter la diffusion de contenus nocifs aux mineurs.

Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté numérique, a affirmé que la Commission 'fera tout pour assurer le bien-être physique et mental des enfants et adolescents en ligne'.

Apple

Valeurs associées

