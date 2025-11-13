L'UE cherche à accélérer la lutte contre les colis chinois qui pourraient toucher Shein et Temu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'UE propose de supprimer le seuil "de minimis" en 2026

Les États-Unis ont supprimé leur propre exemption "de minimis"

La pression monte alors que les colis de faible valeur en provenance de Chine doublent

Les frais risquent de saper le marché unique de l'UE, avertit EuroCommerce

L'UE envisage une taxe de manutention de 2 euros, certains pays de l'UE font cavalier seul

(Mises à jour pour refléter l'accord du ministre des finances dans les paragraphes 1-2, ajouter le commentaire de Zalando dans le paragraphe 8, le chef du commerce de l'UE dans le paragraphe 16) par Philip Blenkinsop et Helen Reid

Les ministres européens des finances se sont mis d'accord jeudi pour avancer à l'année prochaine les droits de douane sur les colis de faible valeur arrivant dans l'Union européenne afin de lutter contre les importations de commerce électronique chinois à bas prix , une mesure qui devrait toucher les détaillants en ligne chinois Shein et Temu.

L'accord sur l'introduction de droits de douane "dès que possible en 2026", conclu lors de la réunion des ministres des finances à Bruxelles, ouvre la voie à des négociations avec le Parlement européen, dont l'approbation est également requise.

L'Union européenne tente d'accélérer l'imposition de taxes sur les colis de faible valeur entrant dans l'Union afin de lutter contre les importations de commerce électronique chinois à bas prix , alors que l'on s'inquiète de plus en plus du dumping des marchandises chinoises en Europe.

Le commissaire européen au commerce, Maros Sefcovic, a proposé aux ministres de supprimer au premier trimestre 2026, soit deux ans plus tôt que prévu, l'exemption de droits "de minimis" pour les achats en ligne d'un montant inférieur à 150 euros (175 $). Elle devrait être remplacée par une "taxe douanière temporaire simplifiée", a-t-il déclaré.

En 2023, la Commission européenne a proposé de supprimer l'exemption, mais seulement à partir de 2028, date à laquelle une révision plus large du régime douanier de l'UE doit entrer en vigueur et où l'exemption de minimis sera plus officiellement supprimée.

Des plateformes en ligne telles que Shein, Temu, AliExpress et Amazon, qui envoient des produits provenant d'usines chinoises directement aux acheteurs, proposent des prix très bas en partie grâce à la dérogation douanière, ce qui nuit à leurs rivaux européens.

"Les industries européennes, en particulier les détaillants, ont souligné à plusieurs reprises que cette distorsion de la concurrence devait être supprimée sans délai", a écrit Maros Sefcovic.

Le distributeur en ligne allemand Zalando ZALG.DE , qui fait partie de ceux qui poussent l'UE à agir, a déclaré dans un communiqué que la suppression de l'exemption devrait être accélérée et qu'une taxe de manutention à l'échelle de l'UE pourrait "jouer un rôle complémentaire" dans l'intervalle.

UNE MESURE QUI TOUCHERA SHEIN ET TEMU

Shein s'est refusé à tout commentaire, tandis que Temu, AliExpress et Amazon n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Shein fait l'objet d'une procédure judiciaire en France concernant la vente de poupées sexuelles de type enfantin sur sa plateforme.

Le nombre de colis de commerce électronique de faible valeur arrivant dans l'Union européenne a doublé l'année dernière pour atteindre 4,6 milliards, dont plus de 90 % en provenance de Chine, et la Commission, l'organe exécutif de l'Union européenne, subit la pression des entreprises européennes pour endiguer ce flux plus rapidement.

"Nous avons déjà reçu plus de colis que pendant toute l'année 2024, alors que le vendredi noir et Noël approchent à grands pas", a déclaré Dirk Gotink, législateur européen et négociateur en chef de la nouvelle législation douanière, dans un communiqué saluant la décision de supprimer plus rapidement la dérogation douanière.

Les États-Unis ont supprimé leur propre politique "de minimis", qui permettait aux colis d'une valeur inférieure à 800 dollars d'entrer en franchise de droits, ce qui a fait craindre que les importations chinoises bon marché ne détournent une plus grande partie des marchandises vers l'Europe.

L'urgence est d'autant plus grande que certains pays de l'UE ont décidé d'introduire des frais de traitement nationaux.

La Roumanie a proposé une taxe de 25 lei (5,73 $) sur les colis de faible valeur, tandis que l'Italie travaille à sur une taxe d'ici la fin de l'année pour protéger son industrie de la mode, a déclaré son ministre de l'industrie mercredi.

LES DÉTAILLANTS METTENT EN GARDE CONTRE UN ASSORTIMENT DE TAXES NATIONALES

Le groupe de pression des détaillants et des grossistes européens, EuroCommerce, a prévenu qu'un assortiment de taxes nationales différentes risquait de compromettre le marché unique de l'UE. La Commission a proposé une taxe de 2 euros , mais on ne sait pas exactement quand elle sera imposée.

Maros Sefcovic s'est félicité du soutien des ministres des finances de l'UE, car les entreprises européennes, en particulier les détaillants, ont demandé à plusieurs reprises la suppression sans délai de "cette distorsion de la concurrence".

Le ministre néerlandais des finances, Eelco Heinen, a déclaré aux journalistes qu'il était temps de "s'attaquer" aux colis chinois bon marché qui inondent le marché européen, tandis que le ministre grec des finances, Kyriakos Pierrakakis, a déclaré dans un communiqué que son pays soutenait l'imposition immédiate de droits de douane sur les petits colis.

(1 $ = 0,8575 euro; 4,3595 lei)