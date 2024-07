L'UE autorise un traitement phare de Sanofi dans la bronchite du fumeur

( AFP / ALAIN JOCARD )

La Commission européenne a autorisé la commercialisation d'un médicament vedette de Sanofi dans le traitement de la bronchite du fumeur, ce produit (Dupixent) étant désormais indiqué dans six maladies au sein de l'Union Européenne, a annoncé mercredi le groupe pharmaceutique.

"La Commission européenne est la première autorité réglementaire au monde" à approuver Dupixent comme traitement d'entretien complémentaire chez les adultes atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) non contrôlée, souligne Sanofi dans un communiqué.

Cet anticorps fait par ailleurs l'objet d'un examen aux États-Unis, au Japon et en Chine pour le traitement de cette maladie inflammatoire des bronches qui entraîne une dégradation progressive de la fonction respiratoire.

"Dupixent est le premier nouveau médicament pour le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) non contrôlée depuis plus d'une décennie et une nouvelle option thérapeutique pour environ 220.000 adultes atteints de cette maladie dans l'UE, indique Sanofi.

Cette maladie irréversible se traite habituellement par des médicaments inhalés qui dilatent les voies respiratoires. Ils peuvent être combinés à des corticoïdes pour réduire l'inflammation. L'apparition de crises, appelées exacerbations, dans la progression de la maladie, est de mauvais pronostic.

Le Dupixent réduit d'au moins 30% ces crises aggravantes pendant 52 semaines pour les patients qui présentent une inflammation dite de type 2 et sont déjà soumis à un triple traitement de fond (des inhalateurs de courte et longue durée d'action combinés souvent à des corticoïdes).

Une amélioration de leur fonction respiratoire est observée jusqu'à environ un an (52 semaines), selon deux études de phase 3.

Liée dans plus de 70% des cas au tabagisme dans les pays à revenu élevé, la BPCO est la troisième cause de décès dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Ses symptômes comprennent une toux chronique, un essoufflement et une production excessive de mucus. Ils se traduisent au quotidien par des difficultés à monter les escaliers ou lacer ses chaussures.

Développé conjointement par Sanofi et Regeneron, Dupixent (dupilumab) qui compte pour un quart du chiffre d'affaires du laboratoire français, est déjà indiqué dans cinq autres maladies: la dermatite atopique, l'asthme, la polypose nasale, le prurigo nodulaire et l'œsophagite à éosinophiles.