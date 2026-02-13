L'UE autorise le rachat de Downtown par Universal Music sous réserve de certaines conditions

La Commission européenne a déclaré vendredi qu'elle avait approuvé sous conditions l'acquisition de Downtown Music par Universal Music Group

UMG.AS .

UMG devra céder Curve, la plate-forme de comptabilisation des redevances de Downtown, pour que l'opération de 775 millions de dollars (653,9 millions d'euros) soit approuvée, a déclaré la Commission dans un communiqué, confirmant un rapport de Reuters datant du mois dernier.

Virgin Music, l'unité d'UMG qui reprend Downtown, et Downtown elle-même se sont toutes deux félicitées de la décision de la Commission.

(1 euro = 1,1853 dollar)