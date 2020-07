Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE autorise l'aide de €3,4 mds des Pays-Bas à KLM Reuters • 13/07/2020 à 10:41









AMSTERDAM, 13 juillet - La Commission européenne a validé lundi l'aide publique de 3,4 milliards d'euros apportée par les Pays-Bas à la compagnie KLM, branche néerlandaise d'Air France-KLM AIRF.PA , pour l'aider à surmonter la crise du transport aérien provoquée par la pandémie liée au nouveau coronavirus. Ce soutien, mêlant 2,4 milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat et un prêt subordonné de l'Etat d'un milliard d'euros, a été approuvé en raison de l'assouplissement temporaire des règles européennes en matière d'aides publiques face à la crise économique. La France a pour sa part apporté une aide de 7 milliards d'euros à Air France. (Bart Meijer version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +1.71%