L'UE autorise l'acquisition d'actifs ferroviaires de Wells Fargo information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 12:16









(Zonebourse.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé, dans le cadre d'une procédure simplifiée, l'acquisition conjointe par GATX Corporation et Brookfield Infrastructure Fund V-C d'un portefeuille de contrats de location-exploitation ferroviaire de Wells Fargo.



Brookfield obtient aussi le contrôle exclusif d'un portefeuille de location-financement ferroviaire, tandis que GATX prend celui d'un portefeuille de location-exploitation de locomotives.



L'opération, portant sur la location et l'exploitation de wagons et locomotives, ne présente pas de risque pour la concurrence dans l'Espace économique européen a estimé la Commission.





Valeurs associées WELLS FARGO 77,910 USD NYSE -1,95%