L'UE autorise l'acquisition d'actifs ferroviaires de Wells Fargo
Brookfield obtient aussi le contrôle exclusif d'un portefeuille de location-financement ferroviaire, tandis que GATX prend celui d'un portefeuille de location-exploitation de locomotives.
L'opération, portant sur la location et l'exploitation de wagons et locomotives, ne présente pas de risque pour la concurrence dans l'Espace économique européen a estimé la Commission.
