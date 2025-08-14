 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'UE autorise l'acquisition d'actifs ferroviaires de Wells Fargo
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 12:16

(Zonebourse.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé, dans le cadre d'une procédure simplifiée, l'acquisition conjointe par GATX Corporation et Brookfield Infrastructure Fund V-C d'un portefeuille de contrats de location-exploitation ferroviaire de Wells Fargo.

Brookfield obtient aussi le contrôle exclusif d'un portefeuille de location-financement ferroviaire, tandis que GATX prend celui d'un portefeuille de location-exploitation de locomotives.

L'opération, portant sur la location et l'exploitation de wagons et locomotives, ne présente pas de risque pour la concurrence dans l'Espace économique européen a estimé la Commission.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

