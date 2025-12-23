 Aller au contenu principal
L'UE approuve le Wayrilz de Sanofi dans la thrombocytopénie immunitaire
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 15:47

Sanofi a annoncé mardi que la Commission européenne avait approuvé le Wayrilz, un nouvel inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), en tant que traitement de la thrombocytopénie immunitaire (TPI), une maladie rare qui se caractérise par un dérèglement immunitaire, chez les patients adultes réfractaires à d'autres traitements.

Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique français précise que l'approbation de Wayrilz, qui agit en ciblant différentes voies du système immunitaire, fait suite à un avis positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments

Le laboratoire ajoute que le feu vert de l'UE s'est appuyé sur les résultats d'une étude pivot de phase 3 dans laquelle le traitement a répondu à ses critères d'évaluation principaux et secondaires, en démontrant un effet positif sur le maintien du taux de plaquettes ainsi que sur d'autres symptômes et sur la qualité de vie.

Au-delà d'ecchymoses et des saignements, susceptibles d'entraîner des épisodes potentiellement mortels comme une hémorragie intracrânienne, les personnes vivant avec un TPI peuvent également présenter une diminution de leur qualité de vie, notamment une fatigue physique et des troubles cognitifs.

Déjà approuvé aux États-Unis et aux Emirats arabes unis (EAU), Wayrilz est actuellement en cours d'examen réglementaire pour la TPI au Japon et en Chine.

La FDA américaine a par ailleurs accordé à Wayrilz le statut de médicament orphelin pour trois maladies rares supplémentaires, à savoir l'anémie hémolytique auto-immune à auto-anticorps chauds (wAHAI), la maladie liée aux IgG4 (IgG4-RD) et la drépanocytose (SCD).

Valeurs associées

SANOFI
82,360 EUR Euronext Paris +0,96%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Fermer

