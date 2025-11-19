L'UE approuve le Lynkuet de Bayer contre les symptômes vasomoteurs
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 10:41
Cette décision favorable intervient exactement deux mois après un avis positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA), qui avait recommandé la commercialisation du produit dans ces deux indications.
Dans un communiqué, Bayer rappelle que les symptômes vasomoteurs peuvent affecter jusqu'à 80% des femmes durant leur ménopause.
Ces bouffées de chaleur et sueurs nocturnes sont également susceptibles d'apparaître lors du suivi d'une hormonothérapie adjuvante destinée au traitement ou à la prévention du cancer du sein.
Le Lynkuet est déjà commercialisé sous le nom Lynkuet en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Suisse, mais uniquement dans l'indication relative aux soins de la ménopause.
