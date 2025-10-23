L'UE adopte un 19e paquet de sanctions contre Moscou, le GNL russe visé

(Actualisé avec précisions)

Les pays de l'Union européenne ont formellement adopté jeudi un 19e paquet de sanctions contre la Russie pour sa guerre en Ukraine, comprenant une interdiction des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe.

L'interdiction sera mise en oeuvre en deux étapes: les contrats de court terme prendront fin après six mois et les contrats de long terme à partir du 1er janvier 2027, a indiqué la présidence tournante danoise de l'UE dans un communiqué.

"C'est un paquet significatif qui cible les principales sources de revenus russes via de nouvelles mesures énergétiques, financières et commerciales", a déclaré la présidence danoise.

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a estimé dans le communiqué que l'interdiction des importations de GNL constitue "une étape importante vers l'élimination complète de l'énergie russe dans l'UE".

Les États membres avaient approuvé le paquet mercredi après que la Slovaquie a levé son veto.

Le texte prévoit également un nouveau mécanisme visant à limiter les déplacements des diplomates russes au sein de l'UE, selon le communiqué.

(Kate Abnett et Alessandro Parodi; version française Nicolas Delame, édité par Tangi Salaün et Blandine Hénault)