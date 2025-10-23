 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 243,58
+0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'UE adopte un 19e paquet de sanctions contre Moscou, le GNL russe visé
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 09:15

(Actualisé avec précisions)

Les pays de l'Union européenne ont formellement adopté jeudi un 19e paquet de sanctions contre la Russie pour sa guerre en Ukraine, comprenant une interdiction des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe.

L'interdiction sera mise en oeuvre en deux étapes: les contrats de court terme prendront fin après six mois et les contrats de long terme à partir du 1er janvier 2027, a indiqué la présidence tournante danoise de l'UE dans un communiqué.

"C'est un paquet significatif qui cible les principales sources de revenus russes via de nouvelles mesures énergétiques, financières et commerciales", a déclaré la présidence danoise.

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a estimé dans le communiqué que l'interdiction des importations de GNL constitue "une étape importante vers l'élimination complète de l'énergie russe dans l'UE".

Les États membres avaient approuvé le paquet mercredi après que la Slovaquie a levé son veto.

Le texte prévoit également un nouveau mécanisme visant à limiter les déplacements des diplomates russes au sein de l'UE, selon le communiqué.

(Kate Abnett et Alessandro Parodi; version française Nicolas Delame, édité par Tangi Salaün et Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
3,45 USD NYMEX +0,32%
Pétrole Brent
64,71 USD Ice Europ +0,56%
Pétrole WTI
60,56 USD Ice Europ +0,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Tesla sur un véhicule de la marque. (Crédit: Paul Hudson / Flickr)
    Tesla rappelle 63 619 Cybertrucks en raison d'un défaut d'éclairage et propose un correctif logiciel
    information fournie par Reuters 23.10.2025 09:31 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un contexte et de détails dans l'ensemble du document) Tesla TSLA.O rappelle ... Lire la suite

  • Le siège du groupe français de services de restauration et de gestion des installations Sodexo
    Sodexo dit prévoir un CA entre +1,5% et +2,5% en 2026, après +3,3% en 2025
    information fournie par Reuters 23.10.2025 09:30 

    Sodexo a annoncé jeudi prévoir une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 1,5 et 2,5% en 2026, citant des défis dans ses activités aux États-Unis, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,3% sur 2025. Le groupe dit également anticiper ... Lire la suite

  • Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres
    Prudence en vue en Europe avec une pluie de résultats
    information fournie par Reuters 23.10.2025 09:30 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente jeudi avec une nouvelle avalanche de résultats de sociétés en Europe alors que les valorisations élevées ont poussé les investisseurs à prendre leurs bénéfices dans les ... Lire la suite

  • Un stand Dassault Systemes au salon CES de Las Vegas, en 2024 (illustration) ( AFP / FREDERIC J. BROWN )
    Dassault Systèmes abaisse ses prévisions pour 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.10.2025 09:20 

    L'éditeur français de logiciels Dassault Systèmes a revu en baisse ses objectifs pour 2025 en raison d'une croissance moins rapide qu'espérée, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué. Au troisième trimestre, ses ventes sont restées stables, à 1,46 milliard d'euros ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank