L'UE accepte d'accélérer la répression des colis chinois qui pourraient toucher Shein et Temu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'UE accepte de supprimer le seuil "de minimis" en 2026

*

Les États-Unis ont supprimé leur propre exemption "de minimis"

*

La pression monte alors que les colis de faible valeur en provenance de Chine doublent

*

Les frais risquent de saper le marché unique de l'UE, avertit EuroCommerce

*

L'UE envisage une taxe de manutention de 2 euros, certains pays de l'UE font cavalier seul

Les ministres européens des finances ont convenu jeudi d'avancer à l'année prochaine les droits de douane sur les colis de faible valeur arrivant dans l'Union européenne afin de lutter contre les importations chinoises bon marché de commerce électronique , une mesure qui devrait toucher les détaillants en ligne chinois Shein et Temu.

L'accord conclu par les ministres des finances réunis à Bruxelles en vue d'introduire des droits de douane dès que possible en 2026 ouvre la voie à des négociations avec le Parlement européen, dont l'approbation est également requise.

L'Union européenne s'efforce d'agir plus rapidement face à l'inquiétude croissante suscitée par le dumping des produits chinois en Europe.

Le commissaire européen chargé du commerce, Maros Sefcovic, a proposé aux ministres de supprimer au premier trimestre 2026, soit deux ans plus tôt que prévu, l'exonération des droits de douane "de minimis" pour les achats en ligne d'un montant inférieur à 150 euros (175 $). Elle devrait être remplacée par une "taxe douanière temporaire simplifiée", a-t-il déclaré.

En 2023, la Commission européenne a proposé de supprimer l'exemption, mais seulement à partir de 2028, date à laquelle une révision plus large du régime douanier de l'UE doit entrer en vigueur et où l'exemption de minimis sera plus officiellement supprimée.

Des plateformes en ligne telles que Shein, Temu PDD.O , AliExpress 9988.HK et Amazon AMZN.O envoient des vêtements, des accessoires et des gadgets provenant d'usines chinoises directement aux acheteurs à des prix défiant toute concurrence grâce à la dérogation douanière.

"Les industries européennes, en particulier les détaillants, ont souligné à maintes reprises que cette distorsion de la concurrence devait être éliminée sans délai", a écrit M. Sefcovic.

L'accord a été salué dans toute l'Europe.

"La suppression de l'exemption permettra de combler des lacunes de longue date qui ont été systématiquement exploitées pour éviter les droits de douane", a déclaré Stephanie Lose, la ministre de l'Économie du Danemark, lors d'une conférence de presse.

Le distributeur en ligne allemand Zalando ZALG.DE , qui fait partie de ceux qui poussent l'UE à agir, a déclaré dans un communiqué que la suppression de l'exemption devrait être accélérée.

L'association suédoise du commerce de détail et l'association allemande du commerce électronique ont déclaré séparément que l'accord des ministres des finances constituait un premier pas vers une concurrence plus équitable.

Luca Sburlati, président du lobby italien de la mode Confindustria Moda, a déclaré que la taxation des colis de moins de 150 euros était "essentielle pour la survie de notre secteur du textile et de l'habillement".

UNE MESURE QUI TOUCHE SHEIN ET TEMU

Shein s'est refusé à tout commentaire, tandis que Temu, AliExpress et Amazon n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Shein fait l'objet d'une procédure judiciaire en France concernant la vente de poupées sexuelles pour enfants sur sa plateforme.

Le nombre de colis de commerce électronique de faible valeur arrivant dans l'Union européenne a doublé l'année dernière pour atteindre 4,6 milliards, dont plus de 90 % en provenance de Chine, et la Commission, l'organe exécutif de l'Union européenne, subit la pression des entreprises européennes pour endiguer ce flux plus rapidement.

"Nous avons déjà reçu plus de colis que pendant toute l'année 2024, alors que le Vendredi noir et Noël approchent à grands pas", a déclaré Dirk Gotink, législateur européen et négociateur en chef de la nouvelle législation douanière, dans un communiqué.

Les États-Unis ont supprimé leur propre politique "de minimis", qui permettait aux colis d'une valeur inférieure à 800 dollars d'entrer en franchise de droits, ce qui a fait craindre que les importations chinoises bon marché ne détournent une plus grande partie des marchandises vers l'Europe.

L'urgence est d'autant plus grande que certains pays de l'UE ont décidé d'introduire des frais de traitement nationaux.

La Roumanie a proposé une taxe de 25 lei (5,73 $) sur les colis de faible valeur, tandis que l'Italie travaille sur une taxe d'ici la fin de l'année pour protéger son industrie de la mode, a déclaré son ministre de l'Industrie mercredi.

LES DÉTAILLANTS METTENT EN GARDE CONTRE UN ASSORTIMENT DE TAXES NATIONALES

Le groupe de pression des détaillants et des grossistes européens, EuroCommerce, a prévenu qu'un assortiment de taxes nationales différentes risquait de compromettre le marché unique de l'UE. La Commission a proposé une redevance de 2 euros , mais on ne sait pas exactement quand elle serait imposée.

L'efficacité d'une telle taxe dans la pratique n'est pas non plus claire.

"Habituellement, le marché se réajuste... Un ou deux euros ne changeront pas vraiment l'attrait de ces plateformes", a déclaré jeudi le directeur général de Poste Italiane , une entreprise soutenue par l'État qui traite des millions de colis par an .

Le président de l'association française du commerce de détail, Alexandre Bompard, qui dirige également le groupe de supermarchés Carrefour, a déclaré en juillet qu'une taxe de 2 euros sur les colis de faible valeur était "une plaisanterie".

(1 $ = 0,8575 euros; 4,3595 lei)