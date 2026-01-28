L'UE a besoin de l'euro numérique pour devenir indépendante des États-Unis, selon M. Dombrovskis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jan Strupczewski

L'Union européenne doit rapidement créer un euro numérique pour réduire la dépendance de l'Union à l'égard des sociétés de paiement américaines dominantes, a déclaré mercredi le commissaire à l'économie Valdis Dombrovskis.

La Banque centrale européenne travaille à l'introduction d'un euro numérique depuis 2020 afin de moderniser son système de paiement et de s'assurer que la monnaie de la banque centrale reste pertinente dans un monde de plus en plus numérique.

Les progrès ont été lents, en partie à cause d'un manque d'urgence politique en Europe et d'une certaine résistance du secteur bancaire.

Mais la volonté de l'administration américaine de Donald Trump d'utiliser la pression économique sur l'Europe pour atteindre ses objectifs, comme dans le cas du Groenland , a contribué à focaliser les esprits.

"Aujourd'hui, notre paysage des paiements est fortement dominé par des fournisseurs non européens. Cela nous rend dépendants d'entreprises étrangères dans un monde de plus en plus polarisé et fragmenté", a déclaré M. Dombrovskis lors du sommet bancaire européen.

Près des deux tiers de toutes les transactions par carte dans l'UE sont aujourd'hui gérées par les géants américains Visa

V.N et Mastercard MA.N . M. Dombrovskis a déclaré qu'une telle domination rendait l'UE vulnérable.

"Céder à d'autres un tel degré de contrôle technologique sur l'économie de l'UE pourrait entraver notre capacité à agir de manière autonome. Cela représente une menace réelle pour notre résilience et notre sécurité économique", a-t-il déclaré.

Un euro numérique, qui pourrait être utilisé pour les achats en ligne et les paiements dans les magasins, résoudrait ce problème et les travaux sur ce sujet devraient être accélérés, a-t-il ajouté.

"L'Europe a besoin d'un euro numérique pour l'ère numérique. Cet euro numérique doit être envisagé dans le contexte plus large de l'amélioration de l'autonomie stratégique de l'Europe", a déclaré M. Dombrovskis.

Les 27 gouvernements de l'UE ont convenu en décembre qu'ils souhaitaient un euro numérique utilisable à tout moment et en tout lieu, que les utilisateurs soient connectés à l'internet ou non.

Une fois les négociations avec le Parlement européen terminées, la BCE pourra émettre l'euro numérique, qui pourrait être opérationnel d'ici à 2029.