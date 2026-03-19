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L'UE a approuvé la création de la coentreprise entre CTT et DHL
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 10:40

La Commission européenne a approuvé sans condition, au titre du règlement de l'UE sur les concentrations, le partenariat de coentreprise entre CTT et DHL.

Cette autorisation constituait la principale condition suspensive nécessitant l'approbation d'une autorité de réglementation externe.

Cette condition étant désormais remplie, les Parties procéderont aux étapes restantes nécessaires à la réalisation de l'opération et à la création formelle de la coentreprise, sous réserve de l'autorisation au titre du règlement de l'UE sur les subventions étrangères (RSSE) et des autres conditions suspensives.

La transaction devrait être finalisée en mai 2026.

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