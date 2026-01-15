 Aller au contenu principal
L'UE a approuvé la création d'une entreprise par Umicore et HSAM
15/01/2026

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par l'acquisition du contrôle conjoint d'Extra Mile Materials par Umicore, toutes deux belges, et HS Hyosung Advanced Materials Corporation (HSAM), coréenne.

L'opération porte principalement sur le développement, la fabrication commerciale et la vente de matériaux composites silicium-carbone ("Si/C") destinés à être utilisés et appliqués comme matériaux actifs dans les batteries.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que le nouvel actionnaire détenant le contrôle conjoint n'est pas présent sur les mêmes marchés ou sur des marchés verticalement liés à ceux sur lesquels l'entreprise commune exerce ses activités.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

