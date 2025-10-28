L'UE a approuvé l'acquisition de Tinexta par Advent et Nextalia
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 14:31
L'opération concerne principalement le marché des logiciels de cybersécurité pour les entreprises.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.
Valeurs associées
|12,9450 USD
|NYSE
|+0,50%
A lire aussi
-
Microsoft contrôle désormais 27% du capital d'OpenAI après un nouveau tour de table et le changement de statuts de la start-up californienne, ont annoncé mardi les deux groupes, ce qui valorise sa participation 135 milliards de dollars. Ce chiffre s'aligne sur ... Lire la suite
-
Munitions de l'OTAN et de l'Europe : Rheinmetall lance un projet d'usine en Bulgarie face à des "besoins énormes"
L’usine devrait permettre de créer environ 1.000 emplois dans le pays membre de l'UE et de l'Otan, qui profite du contexte militaire pour réorienter son armement marqué par l'influence soviétique vers les standards de l'alliance atlantique. Le géant allemand de ... Lire la suite
-
Réélu avec 89,77% des voix, Alassane Ouattara a méthodiquement construit son écrasant succès à la présidentielle ivoirienne de samedi, entre tour de vis sécuritaire et leaders d'opposition écartés, pour s'assurer un quatrième mandat. Son entourage jure qu'il aurait ... Lire la suite
-
par Mathieu Rosemain Amundi a fait état mardi d'une hausse plus importante que prévu de sa collecte nette au troisième trimestre, portée par la croissance de ses fonds qui suivent les marchés financiers et par la demande de ses coentreprises en Asie. Cependant, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer