 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 229,28
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'UE a approuvé l'acquisition de Tinexta par Advent et Nextalia
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 14:31

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Tinexta par Nextalia SGR, toutes deux italiennes, et Advent International, américaine.

L'opération concerne principalement le marché des logiciels de cybersécurité pour les entreprises.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.

Valeurs associées

ADVENT CONV&INM FD
12,9450 USD NYSE +0,50%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank