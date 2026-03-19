L'UE a approuvé l'acquisition de Segula par Eiffel et Eurazeo
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 12:39
L'opération porte principalement sur la fourniture de services d'ingénierie industrielle.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position de marché combinée limitée des sociétés résultant de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
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