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L'UE a approuvé l'acquisition de Segula par Eiffel et Eurazeo
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 12:39

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Segula Holdings par Eiffel Investment et Eurazeo, toutes deux établies en France.

L'opération porte principalement sur la fourniture de services d'ingénierie industrielle.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position de marché combinée limitée des sociétés résultant de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

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