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L'UE a approuvé l'acquisition de Clario par Thermo Fisher
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 14:26

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Clario par Thermo Fisher Scientific, deux sociétés américaines.

L'opération porte principalement sur les services d'organisation de recherche clinique et les solutions d'essais cliniques électroniques.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence sur les marchés où les sociétés sont présentes. Elle a notamment constaté que l'entité issue de la fusion ne serait pas en mesure de mettre en oeuvre une stratégie d'éviction.

L'opération notifiée a été examinée selon la procédure normale d'examen des concentrations.

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