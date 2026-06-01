L'UAW appelle à une grève à minuit chez un fournisseur d'essieux pour pick-up de GM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 2 à 7) par Kalea Hall

Le président du syndicat United Auto Workers, Shawn Fain, a appelé dimanche à la grève dans une usine du Michigan qui fabrique des essieux pour les pick-up

GM.N de General Motors, parmi les véhicules les plus rentables du constructeur. Le syndicat de Détroit a déclaré dimanche soir que les travailleurs de l'usine de Three Rivers, dans le Michigan, détenue par Dauch Corp DCH.N , cesseraient le travail à minuit (04h00 GMT). Dauch, anciennement American Axle, est un important fournisseur de pièces de transmission, et l'usine compte environ 1 000 travailleurs syndiqués, selon l'UAW.

Dauch n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information dimanche soir. GM a déclaré suivre de près la situation et "évaluer tout impact potentiel". L'UAW fait pression pour obtenir des augmentations salariales après que les employés ont fait des sacrifices pour maintenir l'usine ouverte en 2008, selon le syndicat. Les salaires à l'usine plafonnent à 22 dollars de l'heure après une période d'évolution de cinq ans, contre jusqu'à 29 dollars de l'heure en 2008, a indiqué le syndicat. Début mai, les travailleurs ont voté à 98 % en faveur de l'autorisation d'une grève si nécessaire. "Pendant 18 ans, ces membres vous ont bâti un empire de profits tout en étant traités comme de la merde. Ils ont subi des baisses de salaire, des réductions d’avantages sociaux, ils se sont donnés corps et âme pour cette usine", a déclaré M. Fain lors d’un livestream annonçant la grève de minuit.