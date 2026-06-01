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L'UAW appelle à une grève à minuit chez un fournisseur d'essieux de GM
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 04:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Shawn Fain, président du syndicat United Auto Workers, a appelé dimanche les employés d'une usine de fabrication d'essieux de Dauch Corp, dans le Michigan, à se mettre en grève contre l'entreprise à minuit.

L'usine, qui emploie environ 1.200 personnes, fabrique des essieux pour les camions de General Motors GM.N .

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