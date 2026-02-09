L'UAW affirme que le travailleur de Ford qui a chahuté Trump a gardé son emploi et n'a pas fait l'objet de mesures disciplinaires

Le syndicat United Auto Workers a déclaré lundi qu'un ouvrier de Ford qui avait chahuté le président américain Donald Trump lors d'une visite le mois dernier dans une usine automobile du Michigan n'avait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire et avait conservé son emploi.

L'incident a poussé M. Trump à lever son majeur et à proférer des injures à l'encontre de l'ouvrier qui avait critiqué la manière dont M. Trump avait géré la controverse autour de Jeffrey Epstein, selon l'UAW et une vidéo publiée en ligne.

M. Trump a également dit à Thomas "TJ" Sabula qu'il serait licencié, a déclaré Laura Dickerson, vice-présidente de l'UAW, lors d 'une conférence politiqueà Washington.

"Ce n'est pas 'The Apprentice'", a-t-elle déclaré, faisant référence à l'émission de téléréalité que M. Trump animait avant de devenir président et dans laquelle les candidats étaient renvoyés à la fin de chaque épisode s'ils n'accomplissaient pas les tâches demandées.

Elle a ajouté que le syndicat soutenait la liberté d'expression de M. Sabula et qu'il avait dit aux participants qu'il avait conservé son emploi et qu'il n'avait "aucune sanction disciplinaire dans son dossier."

Ford n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

M. Trump visitait l'usine d'assemblage de la Ford F-150 à Dearborn lorsqu'un ouvrier a crié ce qui ressemblait à "protecteur de pédophile" alors que le président se tenait sur une passerelle surélevée, comme le montre une vidéo. M. Trump s'est tourné vers l'individu et a semblé répondre par un juron avant de faire un geste du majeur en s'éloignant.

"Ce jour-là, un ouvrier de l'usine a dit à M. Trump exactement ce qu'il pensait de lui", a déclaré Mme Dickerson. "Malheureusement, à ce moment-là, nous avons vu ce que le président actuel pense vraiment des travailleurs et la façon dont il a réagi - il nous a fait un doigt d'honneur."

Les campagnes de collecte de fonds en ligne en faveur de M. Sabula ont atteint plus de 800 000 dollars avant d'être suspendues.

Le président exécutif de Ford, Bill Ford, s'adressant aux médias après la visite de l'usine, a qualifié l'incident de malheureux et s'est dit embarrassé.