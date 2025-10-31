L'ouverture de la Bourse de Wall Street s'annonce prometteuse, les prévisions d'Apple et d'Amazon ayant le vent en poupe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Futures en hausse: Dow 0,26%, S&P 500 en hausse de 0,89%, Nasdaq en hausse de 1,48%

*

Amazon bondit, la croissance de l'informatique dématérialisée dépasse les attentes

*

Apple prévoit de bonnes ventes d'iPhone pour les fêtes de fin d'année, les actions augmentent

*

Warner Bros bondit après l'annonce par Reuters d'une offre de Netflix

(Mise à jour des cours avant l'ouverture de la bourse) par Pranav Kashyap et Nikhil Sharma

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient prêts à démarrer en force vendredi après que les prévisions optimistes d'Apple et d'Amazon ont contribué à calmer les nerfs, un jour après que les indices aient subi leur plus forte baisse en plus de trois semaines.

Les actions d'Amazon AMZN.O ont bondi de12,9 % dans les échanges avant bourse, après que l'entreprise ait annoncé des ventes trimestrielles supérieures aux estimations, grâce à la croissance la plus rapide de son chiffre d'affaires dans le domaine de l'informatique dématérialisée depuis près de trois ans.

Apple AAPL.O a augmenté de 2,6 %, ses prévisions de ventes d'iPhone pour le trimestre des fêtes de fin d'année ayant dépassé les attentes de Wall Street.

Les sept grandes capitalisations, à l'exception de Nvidia

NVDA.O , ayant publié leurs résultats trimestriels, les investisseurs ont jeté un regard neuf sur l'agressivité avec laquelle les grandes entreprises technologiques , telles que Microsoft MSFT.O et Meta META.O , investissent dans l'intelligence artificielle.

"L'inquiétude ne vient pas du fait que ces entreprises dépensent des sommes énormes, mais du fait que nous ne voyons pas encore les retombées dans les bénéfices, et que nous pourrions ne pas voir les bénéfices rattraper l'énorme quantité de dépenses", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste de marché senior à la Swissquote Bank.

Jeudi, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont affiché leurs plus fortes baisses en pourcentage depuis le 10 octobre, l'indice de référence clôturant à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine.

Sur les 278 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats du troisième trimestre jusqu'à présent, 83,1 % ont dépassé les estimations des analystes, selon les données du LSEG. Ce chiffre est bien supérieur à la moyenne historique, où environ 67 % des entreprises dépassent les prévisions.

À 08:23 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 125 points, soit 0,26%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 61,25 points, soit 0,89%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 383,25 points, soit 1,48%.

GAINS MENSUELS MALGRÉ LES PERSPECTIVES TEMPÉRÉES DE LA FED

Le Nasdaq, à forte composante technologique, était en passe de réaliser sa septième progression mensuelle consécutive, sa plus longue série depuis mai 2017. Le S&P 500 et le Dow, un indice de valeurs sûres, se dirigeaient vers leur sixième progression mensuelle.

Alors que les attentes d'une réduction plus rapide des taux de la Réserve fédérale ont soutenu les actions plus tôt dans le mois, les marchés s'adaptent encore à un changement de perspectives politiques après que la banque centrale a procédé à une réduction de taux d'un quart de point largement attendue, mais a signalé qu'un autre mouvement en décembre n'était pas une "conclusion inévitable".

Le langage prudent de la Fed a incité les traders à réduire les paris sur une troisième réduction cette année, les contrats à terme évaluant maintenant à 67,9 % les chances d'un mouvement de même ampleur en décembre, contre près de 90 % plus tôt dans la semaine.

Dans les autres mouvements de pré-marché, les actions de Warner Bros Discovery WBD.O ont augmenté de 3% suite à un rapport de Reuters selon lequel Netflix NFLX.O explorait activement une offre pour le studio de la société et l'activité de streaming.

Netflix a augmenté de 1,7 % après avoir dévoilé son projet de division des actions à raison de 10 pour 1.

Getty Images GETY.N a bondi de 51,5 % après avoir signé un accord de licence mondial pluriannuel avec Perplexity AI.

Western Digital WDC.O a bondi de 11 % après avoir annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street.

Strategy MSTR.O a augmenté de 6,5 % après avoir enregistré un bénéfice au troisième trimestre, contre une perte un an plus tôt.