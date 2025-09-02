L'outsider parie sur les contrats d'événements sportifs grâce à un partenariat avec Crypto.com

La société de jeux sportifs Underdog s'est associée à la branche américaine de Crypto.com spécialisée dans les produits dérivés pour permettre à ses clients de parier sur des championnats sportifs par le biais de contrats événementiels, ont annoncé les deux sociétés mardi.

Les contrats permettront aux utilisateurs de parier sur toutes les ligues sportives majeures, y compris la NFL, le football universitaire, la NBA et la MLB.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

Pour les millions de fans qui parient déjà sur des matchs par le biais de jeux de fantaisie ou de paris sportifs, les contrats événementiels offrent un autre moyen de spéculer sur les résultats en temps réel, ce qui pourrait attirer de nouveaux publics.

CONTEXTE

Les contrats événementiels permettent aux opérateurs de parier sur des résultats spécifiques, offrant ainsi la possibilité de tirer profit de prédictions sur des sujets aussi variés que le sport, le divertissement, la politique ou l'économie.

Leur popularité a explosé à l'approche de l'élection présidentielle américaine de novembre. Robinhood HOOD.O , Polymarket et Kalshi proposent également des contrats événementiels.

Si ses partisans considèrent cet instrument comme une nouvelle voie pour les traders, il a été confronté à des problèmes liés à sa légitimité. Les critiques ont assimilé les contrats événementiels à des "jeux d'argent"

Les contrats proposés par Underdog et Crypto.com sont toutefois conformes à la législation fédérale, ont déclaré les entreprises.

CITATIONS CLÉS

"Les marchés de prédiction ont évidemment capté l'attention nationale et ont été dans l'air du temps. Mais ce que nous avons appris, c'est qu'ils vont vraiment concerner le sport. Plus de 95 % du volume sera consacré au sport", a déclaré Jeremy Levine, fondateur et directrice générale d'Underdog, lors d'une interview.