Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ouragan Laura s'apprête à déferler sur le Texas et la Louisiane Reuters • 26/08/2020 à 22:53









(Actualisé avec classement en catégorie 4, précisions du NHC, contexte) par Ernest Scheyder et Jennifer Hiller PORT ARTHUR, Texas, 26 août (Reuters) - L'ouragan Laura se rapprochait mercredi des côtes du Texas et de la Louisiane, où il risque de causer de très importants dégâts, a prévenu le centre américain des ouragans (NHC), ce qui a poussé des centaines de milliers de personnes à évacuer les régions menacées. Désormais classé en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte 5, Laura se trouvait dans l'après-midi à environ 320 kilomètres au sud-sud-est de Port Arthur, une ville de 54.000 habitants au Texas, accompagné de vents mesurés à 220 km/h et qui pourraient atteindre 233 km/h avant qu'il touche terre dans la soirée, a précisé le NHC à Miami. Environ 620.000 personnes au Texas et en Louisiane ont reçu l'ordre d'évacuer les zones menacées. Le front de l'ouragan pourrait pénétrer jusqu'à 30 miles, soit 48 km environ, à l'intérieur des terres, ce qui pourrait provoquer une élévation de six mètres du niveau de la mer dans certaines zones selon le NHC. "Penser qu'un mur d'eau d'une hauteur de deux étages puisse déferler sur les terres est très difficile à concevoir pour beaucoup de monde mais c'est ce qui va se produire", a alerté Benjamin Scott, météorologue du Service national de météorologie, lors d'une conférence de presse. La majeure partie de la paroisse de Cameron, en Louisiane, d'une superficie d'environ 5.000 km2, pourrait être inondée, a-t-il ajouté. Les autorités chargées des situations d'urgence au niveau des Etats et au niveau fédéral se sont mobilisées pour fournir des capacités d'accueil et positionner des équipes de secours sur place. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré que la Garde nationale de l'Etat était prête, avec des véhicules amphibies et des hélicoptères de secours. Celui de la Louisiane, John Bel Edwards, a souligné que la totalité de la Garde nationale de l'Etat avait été mobilisée pour la première fois depuis 2012. Selon le NHC, l'arrivée de l'ouragan sur les côtes pourrait s'accompagner de tornades en Louisiane, dans le sud-est du Texas et dans le sud-ouest du Mississippi, de précipitations susceptibles de dépasser 250 millimètres (soit 250 litres au mètre carré) et provoquer des inondations dans certaines zones urbaines de l'est du Texas, de la Louisiane et de l'Arkansas mercredi et jeudi. L'approche de l'ouragan a pratiquement mis à l'arrêt l'activité du secteur pétrolier dans le golfe du Mexique, la baisse de la production approchant 90%, un niveau jamais observé depuis l'ouragan Katrina en 2005. Laura a déjà fait 24 morts en République dominicaine et à Haïti, où l'ouragan a endommagé des milliers de logements et des infrastructures. (Ernest Scheyder, version française Bertrand Boucey et Marc Angrand, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.