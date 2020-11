Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ouragan Iota est passé en catégorie 4 au large de la Colombie-NHC Reuters • 16/11/2020 à 09:41









BANGALORE, 16 novembre (Reuters) - L'ouragan Iota est passé en catégorie 4, devenant " dangereux", sur l'échelle de Saffir-Simpson, a déclaré lundi le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC). L'ouragan devait apporter "des vents potentiellement catastrophiques, une onde de tempête mortelle et des pluies extrêmes en Amérique centrale", avait déclaré précédemment le centre météorologique basé à Miami. Iota devrait atteindre le nord-est du Nicaragua et l'est du Honduras dans la nuit de lundi à mardi, selon les projections du NHC. Iota était situé à environ 70 kilomètres à l'est-nord-est de l'île de la Providence, en Colombie, avec ses vents maximums soutenus de 225 km/heure. (Diptendu Lahiri, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

