L'ouragan Delta se dirige vers le golfe du Mexique, menace les côtes américaines

6 octobre (Reuters) - L'ouragan "Delta" se dirige vers le golfe du Mexique et devrait frapper cette semaine les côtes américaines, avec des vents qui pourraient atteindre jusqu'à 210 km/h d'ici jeudi, selon le National Hurricane Center. Un tel scénario établirait un record du nombre de tempêtes s'abattant en une seule saison sur les côtes des Etats-Unis depuis 1916 - la dixième -, s'ajoutant à la liste des nombreux désastres naturels ayant frappé le pays cette année. La saison cyclonique dans l'océan Atlantique nord, qui se déroule du 1er juin au 30 novembre cette année, a déjà connu 25 tempêtes "nommées", ce qui a conduit les prévisionnistes à utiliser l'alphabet grec pour la deuxième fois de l'histoire, la liste des noms qui avaient été retenus initialement étant épuisée. Au large de la Louisiane, les vagues pourraient atteindre dix mètres, selon Dan Kottlowski, prévisionniste en chef à AccuWeather, affectant le transport maritime et la production pétrolière et gazière dans le golfe du Mexique. Les groupes Chevron Corp CVX.N , BP PLC BP.L , BHP Group BHP.AX et Occidental Petroleum OXY.N , qui exploitent du pétrole et du gaz dans le golfe, ont déjà rapatrié leur personnel et mis en sécurité leurs installations. Ces tempêtes ont généré depuis le début de l'année environ neuf milliards de dollars de pertes assurées, contre 75 milliards de dollars en 2017, selon Andrew Siffert, vice-président du groupe de courtage en réassurance BMS. (Gary McWilliams and Erwin Seba, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)

