L'Ouganda annonce que la Banque islamique de développement a approuvé un prêt de 650 millions d'euros

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Le conseil d'administration de la Banque islamique de développement (BID) a approuvé l'octroi d'un prêt de 650,7 millions d'euros (746,2 millions de dollars) à l'Ouganda afin de contribuer au financement de son projet de chemin de fer à voie normale , a annoncé vendredi soir le ministère des Finances.

L’Ouganda lève actuellement des fonds pour ce projet de 2,7 milliards d’euros, qui a déjà obtenu le soutien de bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Il a désigné Citibank pour l’aider à mobiliser des financements.

La construction de la ligne ferroviaire, qui a débuté en 2024, est assurée par l’entreprise turque Yapi Merkezi.

La BID est l’une des principales sources de financement extérieur de l’Ouganda et, fin mai, elle comptait dans ce pays d’Afrique de l’Est des projets d’une valeur de 896,5 millions de dollars, selon les données du gouvernement.

Cette ligne de 272 km (169 miles) reliera l’Ouganda, pays enclavé, au réseau ferroviaire du Kenya, offrant ainsi un accès au port de Mombasa, sur l’océan Indien, par lequel l’Ouganda importe la majeure partie de ses marchandises.

(1 dollar = 0,8720 euro)