L'ouest de l'Ukraine sous les eaux, trois morts

KIEV, 24 juin (Reuters) - Des inondations provoquées par des pluies torrentielles depuis lundi dans l'ouest de l'Ukraine ont fait trois morts et nécessité l'évacuation de quelque 800 habitants, a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur Arsen Avakov, qui s'est rendu sur place avec le chef du gouvernement Denis Chmigal. Environ 5.000 maisons dans près de 200 villages sont submergées par les flots, ont précisé les services d'urgence. Quatre hélicoptères, un avion et 150 militaires ont été dépêchés dans la région, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. (Pavel Polityuk, version française Jean-Stéphane Brosse)

