Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OTAN dément tout renforcement militaire près de la Biélorussie Reuters • 16/08/2020 à 15:17









BRUXELLES, 16 août (Reuters) - L'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) a démenti dimanche avoir renforcé ses positions militaires à proximité de la frontière ouest de la Biélorussie tout en déclarant suivre de près la situation dans le pays. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré dimanche plus tôt dans la journée que l'OTAN avait renforcé sa présence militaire à proximité de la Biélorussie. "Il n'y a pas de renforcement de l'OTAN dans la région. La présence multinationale de l'OTAN dans la partie orientale de l'Alliance n'est une menace pour aucun pays. Elle est strictement défensive, proportionnée et conçue pour prévenir les conflits et préserver la paix", a déclaré une porte-parole de l'OTAN. L'OTAN a exhorté la Biélorussie à respecter les libertés fondamentales, y compris le droit de manifester pacifiquement. (Francesco Guarascio, version française Matthieu Protard)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.