L'organisme britannique de surveillance du coût des médicaments recommande l'utilisation du Wegovy de Novo pour réduire les risques cardiaques

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L'organisme britannique de surveillance du rapport coût-efficacité des médicaments a recommandé le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO pour réduire le risque de problèmes cardiaques graves ou d'accidents vasculaires cérébraux chez les adultes obèses ou en surpoids, devenant ainsi le premier médicament GLP-1 à être approuvé pour cet usage.

Avec la recommandation du National Institute for Health and Care Excellence (NICE), une dose de 2,4 milligrammes de Wegovy sera disponible dans le cadre du Service national de santé géré par l'État, a déclaré Novo mercredi.

Wegovy sera incorporé dans les voies de traitement cardiovasculaire existantes, permettant aux médecins d'envisager le médicament en même temps que les thérapies standard pour la prévention secondaire des problèmes cardiaques chez les adultes en surpoids ou obèses, a déclaré l'entreprise.

La recommandation du NICE s'est fondée sur une étude portant sur plus de 17 600 personnes , qui a montré que Wegovy réduisait le risque d'événements cardiovasculaires majeurs de 20 % par rapport à un placebo.

En 2024, Wegovy a obtenu l'autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni pour réduire le risque d'événements cardiovasculaires majeurs chez les adultes obèses ou en surpoids souffrant d'une maladie cardiaque préexistante, bien que l'accès soit limité aux patients qui paient de leur poche lorsqu'ils sont prescrits pour cet usage.

On estime qu'environ un adulte sur quatre au Royaume-Uni vit avec l'obésité, selon le NHS.

Son rival Eli Lilly LLY.N souhaite que le Royaume-Uni augmente régulièrement les prix des médicaments du NHS et supprime progressivement un système de rabais de plusieurs milliards de livres s'il veut reprendre les investissements, a rapporté le Financial Times lundi, citant un entretien avec le président des activités internationales de Lilly, Patrik Jonsson.

Lilly avait augmenté le prix de liste au Royaume-Uni pour son médicament de perte de poids, Mounjaro, jusqu'à 170% l'année dernière, sous la pression de l'administration du président Donald Trump pour que les fabricants de médicaments augmentent les prix des médicaments en Europe afin de permettre des réductions de prix aux États-Unis.

Wegovy, connu sous le nom chimique de semaglutide, appartient à une classe de médicaments appelés agonistes des récepteurs du GLP-1.

Développé à l'origine pour aider à contrôler la glycémie chez les patients atteints de diabète de type 2, il s'est également avéré qu'il supprimait l'appétit et favorisait la sensation de satiété.