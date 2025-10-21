L'Oréal: ventes en hausse de 0,5% au troisième trimestre, ralenties par les effets de change

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le numéro un mondial des cosmétiques L'Oréal a annoncé mardi une hausse de 0,5% de ses ventes au troisième trimestre, ralenties par des effets de change, et deux jours après avoir annoncé le rachat de la division beauté de Kering.

Le chiffre d'affaires de L'Oréal a atteint 10,3 milliards d'euros, selon un communiqué. A périmètre et taux de change comparables, la progression des ventes est de 4,2%.

"Nous attaquons le dernier trimestre de l'année, confiants dans notre capacité à continuer" à faire mieux "que le marché mondial de la beauté et à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et une progression de notre rentabilité", déclare le directeur général Nicolas Hieronimus, cité dans le communiqué.

Les ventes du troisième trimestre sont légèrement inférieures au chiffre du consensus des analystes établi par Bloomberg qui tablaient sur 10,43 milliards d'euros.

Sur neuf mois, les ventes progressent de 1,2% à 32,8 milliards d'euros (+3,4% en comparable).

Les ventes de la division luxe (Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani), qui devrait intégrer à l'avenir les marques de chez Kering (Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga) reculent de 1,5% à 3,7 milliards d'euros (mais progressent de 2,5% en comparable).

La marque britannique de soin de la peau Medik8, dont L'Oréal a pris une participation majoritaire et qui a rejoint la division en septembre, "maintient une forte progression à deux chiffres", selon le communiqué.

Les ventes des produits professionnels (Kerastase, Redken...) font un bond de 6,1% à 1,23 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires de la division grand public (Garnier, Maybelline, L'Oréal Paris) progresse de 0,4% à 3,76 milliards d'euros.

Les ventes en beauté dermatologique (La Roche-Posay, CeraVe, Vichy,...) atteignent 1,6 milliard d'euros (+1,1%) portées par le commerce en ligne et la personnalisation des services proposés aux salons de coiffure.

"Toutes les zones géographiques ont progressé", selon M. Hieronimus. Les ventes en Europe sont en hausse de 4,6% à 3,6 milliards d'euros.

"La reprise de nos deux plus grands marchés – les États-Unis et la Chine continentale – s'est poursuivie", estime le directeur général. En Amérique du Nord le chiffre d'affaires est en recul de 4,3% à 2,97 milliards d'euros mais progresse de 1,4% si on ne prend pas en compte l'effet de change.

De même, en Asie de Nord, les ventes reculent de 0,1% à 1,95 milliard d'euros mais progressent de 4,7% à structure et taux de change identiques.