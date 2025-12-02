L'Oréal va commencer à travailler à un possible accord avec Armani "très bientôt"

L'Oréal OREP.PA va "assurément" étudier une entrée au capital de la maison de couture italienne Giorgio Armani et le groupe français de cosmétiques va commencer à y travailler "très bientôt", a déclaré lundi son directeur financier Christophe Babule lors d'une discussion informelle avec des analystes.

Le créateur de mode Giorgio Armani, récemment décédé, a demandé à ses héritiers de vendre progressivement la marque de mode qu'il a créée il y a 50 ans ou de chercher à l'introduire en Bourse, selon son testament.

Le testament stipule que ses héritiers doivent vendre une participation de 15% dans la maison de couture italienne dans les 18 mois et indique que la priorité doit être donnée au géant du luxe LVMH LVMH.PA , au poids lourd de la beauté L'Oréal, au leader des lunettes EssilorLuxottica ESLX.PA ou à un autre groupe "de même rang".

(Dominique Patton; version française Camille Raynaud)