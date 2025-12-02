 Aller au contenu principal
L'Oréal va commencer à travailler à un possible accord avec Armani "très bientôt"
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 01:37

L'Oréal OREP.PA va "assurément" étudier une entrée au capital de la maison de couture italienne Giorgio Armani et le groupe français de cosmétiques va commencer à y travailler "très bientôt", a déclaré lundi son directeur financier Christophe Babule lors d'une discussion informelle avec des analystes.

Le créateur de mode Giorgio Armani, récemment décédé, a demandé à ses héritiers de vendre progressivement la marque de mode qu'il a créée il y a 50 ans ou de chercher à l'introduire en Bourse, selon son testament.

Le testament stipule que ses héritiers doivent vendre une participation de 15% dans la maison de couture italienne dans les 18 mois et indique que la priorité doit être donnée au géant du luxe LVMH LVMH.PA , au poids lourd de la beauté L'Oréal, au leader des lunettes EssilorLuxottica ESLX.PA ou à un autre groupe "de même rang".

(Dominique Patton; version française Camille Raynaud)

