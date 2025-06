L'Oréal: travaille avec Accenture sur une marketplace IA information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 10:37









(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce le renforcement de sa collaboration avec Accenture, NVIDIA et Microsoft pour accélérer le développement de Noli, son marketplace beauté multi-marques propulsée par l'IA.



Noli vise à simplifier l'expérience d'achat des consommateurs en leur proposant des recommandations personnalisées sur la base de diagnostics IA intégrant plus d'un million de données cutanées et l'analyse de milliers de formulations.



Grâce à l'expertise beauté de L'Oréal et à sa Beauty Knowledge Graph, Noli ambitionne de devenir le ' AI Beauty Trust Agent ' du secteur.



Déjà disponible au Royaume-Uni, Noli collabore avec plus de 21 marques dont La Roche-Posay, Kiehl's et Lancôme, et prévoit de s'étendre à de nouveaux segments et marchés.



Selon L'Oréal, cette initiative témoigne de son engagement à faire de la Beauty Tech un levier majeur de transparence et de personnalisation.





