L'Oréal se renforce encore en Chine en prenant une participation dans la marque Lan

par Sophie Yu et Casey Hall

L'Oréal OREP.PA a annoncé lundi une prise d'une participation minoritaire dans la marque chinoise de soins de la peau Lan, dont le montant et le coût n'ont pas été dévoilés, une opération qui marque le deuxième investissement du géant français des cosmétiques ces derniers mois en Chine.

Le président de L'Oréal Asie du Nord et directeur général pour la Chine, Vincent Boinay, a déclaré que la prise de participation mettait en évidence l'importance de la Chine dans la stratégie mondiale de groupe.

"Nous sommes convaincus qu'investir en Chine, c'est investir dans l'avenir, et nous continuerons à entretenir le marché chinois, à travailler avec davantage de marques chinoises pour créer un bel avenir et répondre aux attentes des consommateurs", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Reuters n'a pas été en mesure de contacter Lan pour obtenir un commentaire.

Plus tôt cette année, L'Oréal a acquis pour 442 millions de yuans (53,61 millions d'euros) une participation de 6,67% dans Chando, comme révélé le mois dernier par la société basée à Shanghai dans son prospectus en vue d'une introduction en bourse à Hong Kong.

La Chine représente un défi pour les acteurs internationaux, une part croissante de son marché de la beauté et des soins de la peau, évalué à 75 milliards de dollars, ayant été conquise ces dernières années par des marques nationales appelées "C-Beauty". Mais en parallèle, la croissance globale a ralenti dans le pays et la confiance des consommateurs a été affectée par une crise immobilière prolongée et des inquiétudes généralisées quant à la stabilité de l'emploi.

L'achat de participations dans des marques nationales bien connues pourrait ainsi être un raccourci permettant à L'Oréal de profiter de l'élan des marques C-Beauty, a déclaré Ben Cavender, directeur général du China Market Research Group, basé à Shanghai.

"L'Oréal et d'autres marques internationales sont confrontées à une énorme pression de la part des marques nationales qui développent de nouveaux produits plus rapidement et qui sont souvent plus agressives dans la commercialisation de nouveaux ingrédients, concepts et routines de soins de la peau," a-t-il observé.

Lors de la publication des résultats du troisième trimestre le mois dernier, le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, a déclaré que les activités du groupe en Chine avaient progressé d'environ 3% au cours du trimestre - la première augmentation dans le pays en deux ans.

