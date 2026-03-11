 Aller au contenu principal
L'Oréal : s'enfonce vers 350E
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 11:46

L'Oréal s'enfonce vers 358E et repasse sous le support oblique moyen terme qui gravite 361E : le prochain support se dessine vers 350E et remonte au 18/19/20 novembre dernier... ou au 26 juin 2025.
Le principal soutien long terme demeure 331E, le plancher du 9 avril 2025 (post tarifs de Trump).

Valeurs associées

L'OREAL
359,6500 EUR Euronext Paris -0,94%
