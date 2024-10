Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client L'Oreal : s'enfonce de -2,5% vers 363E information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 18:01









(CercleFinance.com) - Malgré la baisse des taux en Chine, l'Oréal s'enfonce de vers 363E et menace le support des 365E de la mi-septembre.

Une glissade en direction des 335E du 20/12/2022 serait l'hypothèse la plus favorable, la correction risquant alors de se poursuivre au contact du double plancher des 300E du 16 juin et du 3 novembre 2022.





Valeurs associées L'OREAL 363,70 EUR Euronext Paris -2,41%