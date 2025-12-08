 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 120,00
-0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Oréal renforce sa participation dans Galderma
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 07:42

L'Oréal annonce l'acquisition de 10% supplémentaires de Galderma auprès d'un consortium mené par EQT comprenant Sunshine SwissCo (SSCO), Abu Dhabi Investment Authority et Auba Investment pour un montant non divulgué, portant sa participation à 20%.

Dans ce cadre, le conseil d'administration de Galderma examinera la nomination de deux candidats administrateurs représentant le groupe français, en remplacement des membres du consortium mené par EQT, à compter de l'AG 2026.

L'Oréal continuera de soutenir la stratégie et l'indépendance de l'entreprise suisse sous sa direction actuelle et n'envisage pas d'augmenter sa participation. Les deux groupes exploreront le renforcement de leur partenariat scientifique existant.

La transaction sera mise en oeuvre par le biais d'une opération hors marché. L'accord entre L'Oréal, EQT et le consortium contient des clauses usuelles pour ce type d'investissement. Le pacte d'actionnaires précédent avec SSCO prendra fin à la réalisation de l'opération.

La transaction sera financée sur fonds propres disponibles et des lignes de crédit. Sa réalisation, prévue pour le 1er trimestre 2026, reste soumise aux approbations réglementaires usuelles. L'Oréal consolidera sa participation dans Galderma par mise en équivalence.

Valeurs associées

L'OREAL
372,750 EUR Euronext Paris +1,07%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

