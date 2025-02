L'Oréal : rechute de -4,6% vers 336E information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - L'Oréal rechute de -4,6% vers 336E et s'apprêter à combler le 'gap' des 332,95E du 15 janvier (la 'journée du sursaut Richemont')



Le titre pourrait tenter de reprendre appui sur le support oblique des 330E qui unit les 2 précédents 'points bas' inscrits à 320E le 20/11/2024 et 226E le 14 janvier 2025 (ce sont autant de supports potentiels à court terme).





Valeurs associées L'OREAL 339,65 EUR Euronext Paris -3,81%