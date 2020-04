Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal prendra sa décision sur le dividende en mai-PDG Reuters • 16/04/2020 à 19:45









16 avril (Reuters) - Jean-Paul Agon, le PDG de L'Oréal OREP.PA , a déclaré jeudi que : * LE CONSEIL VA SE RÉUNIR EN MAI POUR ARRETER SA POSITION EN MATIERE DE POLITIQUE DE DIVIDENDE-PDG * LE MARCHÉ GLOBAL DES COSMÉTIQUES S'EST CONTRACTÉ DE 8% AU T1 SELON LES ESTIMATIONS DU GROUPE, CETTE TENDANCE DEVRAIT S'ACCENTUER AU T2 * LE MARCHÉ DU MAQUILLAGE RESTE DIFFICILE, MAIS LES VENTES DE TEINTURES POUR LES CHEVEUX SONT EN FORTE HAUSSE * LES VENTES DE E-COMMERCE EN CHINE ONT PROGRESSÉ DE 67% AU T1 Pour plus de détails, cliquez sur OREP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -0.57%