L'Oréal: prend une participation majoritaire dans Medik8 information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 09:56









(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce avoir signé un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans la marque britannique de soins de la peau Medik8. Inflexion, société européenne de capital-investissement, conservera une participation minoritaire. Le fondateur continuera de siéger au conseil d'administration, et l'équipe dirigeante actuelle reste également en place.



Fondée par Elliot Isaacs, Medik8 s'est fait connaître par son sérum Crystal Retinal et sa méthode brevetée CSA Philosophy(c). La marque propose des soins haut de gamme reposant sur la science et une stratégie omnicanale combinant cliniques, vente en ligne et distribution sélective. La société est aujourd'hui présente dans les enseignes de distribution sélective les plus importantes d'Europe et bénéficie d'une diffusion croissante aux États-Unis.



Medik8 viendra compléter le portefeuille de L'Oréal Luxe avec un fort potentiel de croissance mondiale. ' Avec une gamme de soins de la peau premium alliant haute efficacité et niveaux de prix accessibles, Medik8 complète parfaitement notre portefeuille existant de soins de la peau ', déclare Cyril Chapuy, Directeur Général de L'Oréal Luxe.



Simon Coble, PDG de Medik8, salue une vision partagée sur la croissance future de la marque et son ancrage dans la science et l'innovation. 'J'ai hâte d'aborder la prochaine étape de l'aventure Medik8, et de travailler ensemble pour mettre nos produits innovants à disposition d'un public plus large. '



L'Oréal consolidera les ventes de Medik8 dès la finalisation de l'opération, attendue dans les prochains mois après approbations réglementaires. L'accord inclut également un droit de rachat intégral des parts détenues par les actionnaires minoritaires.





