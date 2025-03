L'Oréal : plafonne de nouveau sous 366E, rechute sur 352E information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 10:24









(CercleFinance.com) - L'Oréal plafonne de nouveau sous 366E/367 (comme le 28 janvier) et rechute sur 352E.

Le titre pourrait revenir s'appuyer sur le double-bottom des 333,95E des 12 et 19 février (identique au 'Cent' près).





Valeurs associées L'OREAL 357,30 EUR Euronext Paris -2,32%