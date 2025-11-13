L'Oréal place des obligations pour trois milliards d'euros
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 07:07
L'offre est composée de 3 tranches, de 850 MEUR à 2 ans (assortie d'un coupon à taux variable de Euribor 3M + 20pb par an), de 1000 MEUR à 5 ans (coupon à taux fixe de 2,750% par an) et de 1150 MEUR à 10 ans long (coupon à taux fixe de 3,375% par an).
Le géant des cosmétiques précise que ces obligations, qui sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 19 novembre.
Valeurs associées
|356,900 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
(AOF) - L'Oréal a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 3 milliards d'euros. L'offre est composée de trois tranches, dont une de 850 millions d'euros à 2 ans, assortie d'un coupon à taux variable de Euribor 3M ... Lire la suite
-
Le taux de chômage en France a légèrement augmenté au troisième trimestre, de +0,1 point par rapport au deuxième trimestre, pour atteindre 7,7% de la population active, a annoncé jeudi l'Insee, qui a aussi révisé en hausse l'estimation du deuxième trimestre de ... Lire la suite
-
Burberry a annoncé jeudi une hausse de 2% de ses ventes comparables au deuxième trimestre, dépassant les attentes, alors que les mesures de redressement du détaillant de luxe britannique commencent à porter leurs fruits et que son activité en Chine est repartie ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer