NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 274,50
+0,32%
Indices
Chiffres-clés

L'Oréal place des obligations pour trois milliards d'euros
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 07:07

L'Oréal annonce avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 3 milliards d'euros, dont le produit net sera utilisé notamment pour financer en partie l'acquisition de Kering Beauté.

L'offre est composée de 3 tranches, de 850 MEUR à 2 ans (assortie d'un coupon à taux variable de Euribor 3M + 20pb par an), de 1000 MEUR à 5 ans (coupon à taux fixe de 2,750% par an) et de 1150 MEUR à 10 ans long (coupon à taux fixe de 3,375% par an).

Le géant des cosmétiques précise que ces obligations, qui sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 19 novembre.

Valeurs associées

L'OREAL
356,900 EUR Euronext Paris 0,00%
