L'Oréal: participation au salon Viva Technology information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce sa participation au salon Viva Technology, à l'occasion duquel le numéro un mondial des cosmétiques présentera une série d'innovations Beauty Tech à impact social et environnemental positif.



'Ces innovations prennent la forme de services digitaux intelligents et durables, mais aussi d'appareils de diagnostic basés sur les données, pour une beauté inclusive, personnalisée et virtuelle', précise le groupe.



La Beauty Tech de L'Oréal intègre un large portefeuille de produits et mobilise désormais plus de 5.900 collaborateurs dédiés. Elle s'est étendue à plus de 800 services en ligne, cumulant 40 millions d'utilisations en 2022.