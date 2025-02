L'Oréal: partenariat beauté exclusif signé avec Jacquemus information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 11:02









(CercleFinance.com) - L'Oréal a annoncé vendredi la signature d'un partenariat exclusif de long terme avec Jacquemus portant sur le développement de parfums et de produits de beauté pour la marque parisienne.



Dans un communiqué, le géant des cosmétiques souligne que cet accord va s'accompagner d'une prise de participation minoritaire visant à soutenir le développement de la maison de mode indépendante, créée en 2009 par Simon Porte Jacquemus.



'Avec son identité de marque singulière, alimentée par une créativité sensationnelle et une expression, Jacquemus complétera parfaitement le portfolio de marques emblématiques de L'Oréal Luxe et renforcera notre leadership mondial', a déclaré Cyril Chapuy, le directeur général de L'Oréal Luxe.



Connue pour ses défilés dans des lieux uniques et inattendus comme une piscine parisienne, un champ de lavande en Provence ou un champ de blé aux abords de Paris, la griffe est également réputée pour sa forte présence numérique.



La maison parisienne, qui compte aujourd'hui plus de 300 employés, a ouvert en 2022 son premier 'flagship' (magasin amiral) permanent sur l'Avenue Montaigne.



Depuis, plusieurs autres boutiques ont été inaugurées à Dubaï, Séoul, New York (SoHo) et Londres (New Bond Street).



Cette annonce intervient au lendemain de la présentation par L'Oréal de résultats annuels inférieurs aux attentes, qui conduisaient le titre à accuser ce matin la plus forte baisse de l'indice CAC 40, avec un repli de 3,7%.





Valeurs associées L'OREAL 338,60 EUR Euronext Paris -4,11%