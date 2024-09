L'Oréal : partenariat avec Abolis et Evonik

(AOF) - L’Oréal Groupe annonce un accord tripartite avec Abolis Biotechnologies, société de biotechnologie, et Evonik, un des leaders mondiaux de la chimie de spécialité, pour permettre la découverte, le développement et la fabrication d’ingrédients innovants et durables pour les produits de beauté et au-delà. "Cet accord permettra la production d’ingrédients spécifiques et durables, en quantité nécessaire pour répondre à la demande mondiale en matière de beauté responsable. Il permettra aussi d’accélérer les engagements du Groupe en matière de développement durable", précise un communiqué.

BOLD, le fonds de capital-investissement de L'Oréal Groupe, a participé à ce tour de table de 35 millions d'euros aux côtés d'Evonik CVC, Deep Tech & Climate Fund (DTCF), Clay Partners, Icos Capital et Liberset.

" Nous sommes fiers d'investir dans Abolis et d'étendre notre collaboration, formant ainsi un écosystème performant avec notre partenaire historique, Evonik, a commenté Barbara Lavernos, Directrice Générale Adjointe en charge de la Recherche, de l'Innovation et de la Technologie chez L'Oréal Groupe. En mobilisant les capacités et l'expertise de chacune de nos entreprises en matière de recherche, d'innovation et de production, nous construisons une chaîne de valeur intégrée qui, nous en sommes convaincus, a le potentiel de changer la donne en matière d'ingrédients biosourcés dans le domaine de la beauté ".

Des performances contrastées dans la beauté

Pénalisé par le marché chinois, Estée Lauder a subi une chute de ses ventes de 10% à 15,9 milliards de dollars sur son exercice annuel 2022-2023, clos fin juin. Le bénéfice net du groupe américain a même baissé de 58% sur un an à 1,01 milliard de dollars. Sur un marché mondial de la beauté dynamique, le groupe affiche donc une contre-performance, alors que son rival, Coty, a publié de très bons résultats. Pour l'année 2022-2023, clôturée fin juin, ses ventes ont bondi de 12%, à 5,55 milliards d'euros, dépassant les prévisions des analystes. Son bénéfice d'exploitation a plus que doublé et son bénéfice ajusté a augmenté de 20%. Le groupe entend poursuivre sa montée en gamme pour dépasser les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026. Quant à L'Oréal, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 12% sur un an. Son bénéfice net a progressé de 4% à 3,35 milliards d'euros. Toutefois au troisième trimestre la croissance d'activité du géant mondial des cosmétiques a ralenti (+4,5% sur un an), pénalisée par ses ventes en Chine. Ces acteurs bénéficient d'un marché de la beauté qui devrait croître annuellement de 6% en moyenne d'ici 2028 selon McKinsey,