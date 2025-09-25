L'Oréal nomme David Greenberg au poste nouvellement créé de président pour les USA
Sous sa houlette en tant que directeur général de L'Oréal USA et Amérique du Nord, les Etats-Unis sont devenus le principal moteur de croissance du groupe pendant trois années consécutives, souligne L'Oréal dans un communiqué.
Toujours sous son impulsion, L'Oréal est également devenu le numéro un du secteur du luxe aux Etats-Unis et en Amérique du Nord en franchissant la barre symbolique des 10 milliards d'euros de ventes pour la première fois en 2022.
L'Oréal indique que le cadre dirigeant a également contribué à l'accélération et à la transformation de la division des produits professionnels en Amérique du Nord, tout en jouant un rôle essentiel dans l'expansion mondiale de marques américaines à succès comme NYX Professional Makeup, Essie, Matrix et plus récemment ColorWow.
'Le leadership transformateur de David en tant que directeur général de L'Oréal USA et Amérique du Nord a été vraiment exceptionnel, marqué par des résultats commerciaux remarquables, un sens aigu des tendances émergentes et une passion pour ses équipes', a expliqué Nicolas Hieronimus, le directeur général du groupe.
'David est idéalement placé pour assumer ce rôle, ayant constamment renforcé notre leadership dans l'industrie de la beauté', a-t-il ajouté.
C'est Alexis Perakis-Valat, l'actuel directeur général de la division de produits grand public qui avait rejoint la société il y a 31 ans, qui a été choisi pour lui succéder au poste de directeur général de L'Oréal USA et Amérique du Nord.
