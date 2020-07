Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal n'a pas d'inquiétude pour sa rentabilité au S2 Reuters • 31/07/2020 à 11:23









PARIS, 31 juillet (Reuters) - Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal OREP.PA , a déclaré vendredi au cours d'une conférence téléphonique avec des analystes que: * IL NE S'ATTEND PAS À CE QUE LES VENTES EN LIGNE RALENTISSENT À CAUSE DE LA RÉOUVERTURE DES POINTS DE VENTE * LE GROUPE N'A PAS D'INQUIÉTUDES SUR LA RENTABILITÉ AU S2, LA CROISSANCE DEVRAIT ÊTRE SENSIBLEMENT MEILLEURE * LES RÉDUCTIONS DE COÛTS INSTAURÉES AU S1 SERONT MAINTENUES AU S2 * IL EST POSSIBLE DE RÉINVESTIR DANS LA CROISSANCE, LE MARKETING SANS PÉNALISER LES MARGES GRÂCE À LA DIMINUTION DES COÛTS DANS LES POINTS DE VENTE - PDG Pour plus de détails, cliquez sur OREP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +1.09%