L'Oréal-Les ventes devraient encore augmenter au T4 - PDG

22 octobre (Reuters) - Le PDG de L'Oréal OREP.PA , Jean-Paul Agon, a déclaré jeudi : * IL EST TROP TÔT POUR DONNER DES PRÉVISIONS POUR LE T4, IL FAUT ETRE PRUDENT FACE AU REBOND DE L'ÉPIDÉMIE DUE AU NOUVEAU CORONAVIRUS * LES VENTES DEVRAIENT NORMALEMENT AUGMENTER À NOUVEAU AU T4 * ÊTRE CONFIANT DANS LA CAPACITÉ DU GROUPE À AFFICHER UNE RENTABILITÉ SOLIDE AU DEUXIÈME SEMESTRE 2020 (Rédaction de Paris)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -0.52%